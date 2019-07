PSG : Paris est un grand club, mais il refuse son offre

Dans : PSG, Mercato, Premier League, OL.

Transféré cette semaine de l'Olympique Lyonnais à Tottenham, Tanguy Ndombele va découvrir les joies de la Premier League, lui qui va permettre à l'OL d'empocher près de 70ME lors de ce mercato 2019. Mais le milieu international tricolore a eu le choix avant de dire oui aux Spurs, puisque des monstres européens que sont Liverpool, Manchester United, la Juventus et le Paris Saint-Germain ont fait des offres à Jean-Michel Aulas pour obtenir la signature de Tanguy Ndombele. Evoquant le PSG, le milieu de 22 ans avoue qu'il avait forcément réfléchi avant de dire non, mais il estime que pour lui il est préférable de découvrir autre chose que la France.

Et dans L'Equipe, Tanguy Ndombele revient sur ce choix. « Quand on regarde bien, je pense que c'est un très bon choix. Ce qui m'a guidé, c'est la Premier League, le top 4 en Angleterre, avec un très bon entraîneur, qui va me permettre de passer des paliers. Je suis arrivé à un tournant de ma vie. Tu pèses les pour et les contre. Et tu choisis. Si le projet du Paris Saint-Germain aurait pu me plaire ? Oui, c'est un grand club Paris, c'est la ville où j'ai grandi. Aujourd'hui, je ne suis pas déçu. Pas du tout. Au-delà du foot, en tant qu'homme, c'est mieux que j'aille à Londres, ça va me permettre de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture de foot. Je sors de mon cocon », explique le nouveau joueur de Tottenham, qui malgré son jeune âge veut désormais se faire connaître de toute l'Europe.