PSG : Paris est prévenu, Man United a aussi son « Mbappé »

Depuis le beau parcours européen de l’AS Monaco, demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2016-2017, l’Angleterre connaît très bien Kylian Mbappé.

L’ancien Monégasque avait impressionné les observateurs anglais lors de la confrontation face à Manchester City en huitièmes. Deux ans plus tard, et après un titre de champion du monde avec l’équipe de France, ces mêmes spécialistes craignent forcément l’attaquant du Paris Saint-Germain avant le duel contre Manchester United. Mais à en croire Don Hutchison, les Parisiens aussi devraient se méfier de Marcus Rashford (21 ans), le « Mbappé » mancunien.

« Si vous regardez les meilleurs jeunes attaquants en Europe, Mbappé est au-dessus et s'il continue, il sera probablement l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Mais compte tenu de son état de forme, Rashford n'est pas si loin derrière, a estimé l’ancien milieu de Liverpool (1990-1994) dans l’émission Premier League Today. Il est tellement bon en ce moment, il a l'air plein d'énergie et il est confiant. »

Un nouveau joueur avec Solskjaer

« Il est sûr de lui, il a une bonne prise de balle et il est subitement devenu impitoyable devant le but. Comme Harry Kane ou Sergio Agüero, qui frappent dans toutes les positions, il ne réfléchit pas. Il veut enterrer ses adversaires, atteindre la barre des 25 buts, il a faim et veut être égoïste, a-t-il encensé. Depuis l'arrivée de Solskjaer, on voit un joueur totalement différent. » Avec son nouveau manager, l’attaquant des Red Devils a en effet inscrit 6 buts en 8 matchs de Premier League.