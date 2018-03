PSG : Paris est prêt à dire bye-bye à Verratti pour 100ME cet été !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Après l’élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, il devrait y avoir du mouvement au Paris Saint-Germain cet été.

Un nouveau coach sera nommé à la place d’Unai Emery, et certains joueurs en fin de cycle dans la capitale pourraient quitter le navire. On pense à Thiago Motta, qui arrive en fin de contrat, mais également à Marco Verratti. Et pour cause, l’international italien ne semble plus réellement progresser depuis plusieurs mois et le PSG ne serait pas totalement fermé à son départ.

Selon les informations du journal L’Equipe, le club de la capitale ne considère plus le natif de Pescara comme « intransférable ». Aux yeux des dirigeants parisiens, Marco Verratti vaut 100ME au minimum. Et si le club se retrouvait bloqué par le fair-play financier et dans l’obligation de vendre un joueur important, c’est Marco Verratti qui pourrait être cédé. Par ailleurs, le quotidien national précise que Verratti « a toujours à l’esprit d’aller voir ailleurs, si l’on en croit les démarches entreprises par Mino Raiola cet hiver ». Reste à savoir quels seront les courtisans de l’international italien. L’été dernier, le FC Barcelone était notamment sur les rangs…