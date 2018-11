PSG : Paris est monstrueux, Beye demande du respect pour Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Vainqueur de Lille vendredi soir (2-1), le Paris Saint-Germain a enchaîné un 12e succès consécutif en Ligue 1.

Un joli record pour le club de la capitale, qui a pulvérisé celui de Tottenham de la saison 1960-1961. Et même si Paris a massivement investi pour se créer une équipe de stars, la performance des hommes de Thomas Tuchel ne doit surtout pas être banalisée selon Habib Beye. Sur Canal Plus, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille a félicité l’entraîneur allemand et l’ensemble de son groupe pour cette belle série, alors que le prochain match de L1 verra le PSG se déplacer à Monaco.

« Il ne faut pas banaliser ce record ! On entendra des gens qui vont vous dire oui, mais le niveau de la Ligue 1 est faible, oui les Parisiens sont au-dessus, oui les Parisiens ont dépensé énormément d'argent. Tout cela est vrai en termes d'argent, mais en revanche on le voit dans les autres championnats : franchir les 12 victoires consécutives en début de championnat ce n'est pas simple et il faut que tout le monde soit mobilisé. On a vu Thomas Tuchel essayer plusieurs animations et faire jouer des jeunes. Tout le monde est concerné grâce à lui. Je trouve donc que de la part du PSG c'est très fort ce qu'ils font et s'ils continuent à le faire, c’est tant mieux » a expliqué Habib Beye, impressionné par la force du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Maintenant, il n’y a plus qu’à transposer cela en Ligue des Champions. Mais c’est une autre affaire…