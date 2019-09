PSG : Paris est magique, Wanda Icardi est séduite

Dans : PSG, Ligue 1.

Présente samedi au match entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg, Wanda Nara a pu apprécier l’ambiance du Parc des Princes à l’occasion de la première de son mari Mauro Icardi, entré en seconde période. Et si au niveau de sa vie familiale, le transfert de l’Argentin dans la capitale française a été « la pire option » pour la sulfureuse femme et agent du buteur, elle semble tout de même apprécier l’ambiance et l’atmosphère du Paris Saint-Germain. C’est tout du moins ce qu’elle a expliqué dans l’émission Tiki Taka sur Italia 1, chaîne pour laquelle elle est consultante.

« Je suis très heureuse, le match s’est bien passé, Neymar a marqué un but fou. Je ne connaissais pas ce stade mais Mauro a été très bien accueilli. Les supporters ont soutenu l’équipe du début à la fin. C’était une grande émotion quand son nom a été scandé par tout le stade. Même nos enfants sont très heureux. Nous avons choisi un club que personne n’aurait pu refuser. Mauro est très content » a commenté une Wanda pour l’instant aux anges après les débuts d’Icardi dans la capitale française. En attendant la première titularisation de l’Argentin, peut-être dès mercredi face au Real Madrid dans ce même Parc des Princes…