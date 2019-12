PSG : Paris est ennuyant, il pleure Laurent Blanc

Dans : PSG.

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain affronte Nantes au Parc des Princes. Une rencontre attendue puisque Neymar et Mbappé devraient débuter ensemble… pour la première fois de la saison.

Il faut bien cela pour donner un peu d’intérêt à ce match selon Dominique Sévérac. Car pour le journaliste du Parisien, il est évident que suivre les péripéties du Paris Saint-Germain cette saison n’est pas toujours passionnant. En effet, le journaliste a regretté le manque d’enthousiasme et de folie dans le jeu proposé par l’équipe de Thomas Tuchel. Le suiveur assidu du club de la capitale va même plus loin, en regrettant Laurent Blanc et même (un peu) Unai Emery. C’est dire…

« Dijon, Bruges, Brest, Lille, Real Madrid… le PSG vient d’achever un mois de novembre avec trois victoires, un nul et une défaite. Mais l’essentiel est ailleurs : dans le contenu, Paris a été à la peine. Jusqu’à la caricaturale prestation au Bernabeu où seule la chance a permis à l’équipe de Thomas Tuchel de ramener un nul miraculeux (2-2). Avant, sous Laurent Blanc, lors de la seconde saison d’Unai Emery, ou pendant les six premiers mois de Tuchel, le PSG s’en sortait toujours par le jeu (mais mentalement sombrait parfois). Désormais, cette protection ne l’escorte plus » a confié Dominique Sévérac avant de conclure. « Paris n’en donne pas pour son argent. Avec autant de talent et de stars sur le terrain, l’exigence est élevée et il ne se passe pas grand-chose ou pas grand-chose sur la durée ». Paris sera donc attendu au tournant face aux Canaris de Christian Gourcuff, ce mercredi soir lors de la 16e journée.