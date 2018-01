PSG : Paris est à un cheveu d'oublier cette piste au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

En manque de milieu défensif suite aux départs de Matuidi et Krychowiak cet été, le Paris Saint-Germain songe à recruter Lassana Diarra durant le mois de janvier. Ces dernières semaines, le nom de Marouane Fellaini a également circulé. Libre dans six mois, le milieu de Manchester United constituerait un bon renfort pour le club de la capitale. Mais visiblement, ce dossier pourrait s’avérer plus complique que prévu à boucler pour les décideurs parisiens.

En effet, Sky Sports révèle que Manchester United et Marouane Fellaini discutent de manière intensive pour trouver un accord autour d’une prolongation de contrat. Les deux parties seraient même désormais proche de trouver un accord, ce qui rendrait évidemment un transfert du Belge au PSG impossible, que ce soit pour cet hiver ou pour l’été prochain. Pour rappel, l’ancien milieu de terrain d’Everton a marqué quatre buts et délivré une passe décisive en 13 matchs cette saison (dont 4 titularisations seulement). Reste à savoir si le PSG tentera de semer le trouble dans ce dossier, avant que Marouane Fellaini ait prolongé à Manchester United. Cela paraît aujourd’hui assez peu probable…