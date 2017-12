PSG : Neymar au Real, Paris explique pourquoi c'est impossible

Dans : PSG, Mercato, Liga.

A peine les médias espagnols ont-ils fini par passer à autre chose après le transfert de Neymar de Barcelone à Paris, qu’une autre rumeur a débarqué cet automne.

Celle-ci a même été entretenue directement par Florentino Perez, qui se voyait bien récupérer Neymar l’été prochain, le président du Real Madrid s’appuyant sur les « révélations » des médias ibères au sujet du mal-être du Brésilien en France. Une théorie à oublier selon Antero Henrique, qui a fait venir Neymar du Barça l’été dernier, et explique clairement qu’il n’y a aucune chance qu’il reparte en Liga un an plus tard.

« Des chances de voir Neymar quitter le PSG l’été prochain ? Non. Parce qu’il est heureux, il aime le club et il est très bien ici. Ce n’est pas une question d’argent, c’est une question d’équilibre. Il a accepté notre vision. Il a beaucoup d’ambition et le PSG lui offrait l’espace pour son ambition », a livré le directeur sportif francilien au Parisien. Nul doute néanmoins que cette rumeur ressortira au moindre problème interne ou à chaque période plus difficile pour le PSG, mais l’investissement réalisé par le club de la capitale pour faire venir Neymar n’a clairement pas été effectué sur du court terme. Et Paris pourra très bien rappeler, au Real Madrid ou aux clubs espagnols, que contrairement à d’autres, il n’a pas mis de clause libératoire au contrat de l’ancien joueur de Santos.