PSG : Paris encouragé par le Barça pour ce pari à 100 ME

Auteur d’une saison décevante avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé a eu toutes les peines du monde à digérer son énorme transfert.

Ses blessures, son comportement pas toujours très professionnel et ses performances sur le terrain ont laissé les dirigeants barcelonais dubitatifs. Après plus de 100 ME investis pour le faire venir, il y a en théorie peu de chances que le club catalan laisse déjà filer le jeune international français, revenu à temps pour disputer le Mondial avec les Bleus. Mais l’embouteillage que pourrait provoquer la signature d’Antoine Griezmann, sans compter l’arrivée de Coutinho l’hiver dernier, va avoir des conséquences pour le Tricolore.

En effet, outre le PSG annoncé sur le coup, Liverpool est également intéressé par la possibilité de recruter l’ancien rennais selon The Mirror. Et cet engouement pour Dembélé commencerait à titiller les dirigeants du Barça, qui selon la presse espagnole sont désormais disposés à écouter les offres qui dépasseraient les 100 ME. Même si l’engouement n’est pas encore impressionnant, nul doute que Paris comme Liverpool suivront de près les performances de Dembélé au Mondial, histoire de voir si le talentueux ailier a les moyens d’oublier sa saison décevante, et de redevenir un joueur sur qui parier 100 ME ne serait pas impossible.