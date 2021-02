PSG : Paris en rêve, le grand Mbappé arrive

Dans : PSG.

En méforme depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé inquiète au PSG à deux semaines du choc face à Barcelone.

En perte de vitesse, l’attaquant du PSG n’a pas balayé les inquiétudes à l’occasion du déplacement des Parisiens sur la pelouse du FC Lorient, dimanche après-midi (3-2). Ralenti par quelques blessures puis par le Covid-19, l’ancien Monégasque peine à revenir à son meilleur niveau. Mais le retour du grand Kylian Mbappé est imminent selon Rolland Courbis, lequel s’est montré très positif et optimiste au sujet du buteur de Paris sur l’antenne de RMC. De quoi redonner le sourire aux supporters du PSG à deux semaines d’une échéance très attendue en Ligue des Champions face au FC Barcelone.

« Mbappé traverse une période difficile. Depuis sa blessure lors de la finale de Coupe de France contre l’ASSE, Mbappé va de problèmes en problèmes. Il rechute, le Covid, avec ce qu’il fait depuis 3-4 ans, c’est s’il n’avait pas eu une coupure de force que ça n’aurait pas été normal. C’est un être humain. Mais j’ai envie de me mouiller : rendez-vous dans 2-3 mois quand le grand Mbappé sera de retour. Je pense que le PSG peut gagner la Ligue des Champions, et que le principal artisan de la victoire sera Mbappé. Le buteur en finale ? Mbappé. Je m’amuse à faire le voyant. Mais ça me paraît logique. Le huitième contre le Barça ? Le bon Dieu a bien fait les choses. Neymar va se préparer à affronter son ancien club. Après le Barça, personne ne pourra arrêter le PSG » a estimé Rolland Courbis, pour qui le retour au top niveau de Kylian Mbappé est imminent à Paris. Espérons pour Mauricio Pochettino et les supporters franciliens que « Coach Courbis » dise vrai…