PSG : Paris éjecté du dossier Koulibaly par Madrid ?

Le Paris Saint-Germain veut recruter un défenseur central au mercato. Les différentes informations ayant fuité ces derniers jours ne laissent plus de place au doute.

Thomas Tuchel veut bel et bien du renfort à ce poste, malgré la présence de joueurs tels que Kimpembe, Silva, Marquinhos ou Kehrer. Priorité du PSG, De Ligt ne sera pas simple à attirer. Raison pour laquelle, selon TF1, Kalidou Koulibaly est également pisté et fait figure de plan B aux yeux de la dirigeant. Mais à en croire les informations de Soccer Link, l’international sénégalais va faire l’objet d’un rendez-vous très prochainement entre le Real Madrid et son entourage en vue d’un transfert dans la capitale espagnole.

« L’international sénégalais va donc être le sujet principal d’une réunion ce mardi entre son agent Fali Ramadani, son beau-frère, gérant de ses intérêts et le Real Madrid. Le club merengue n’en est pas à son premier coup d’essai puisqu’il y’a plusieurs semaines, une réunion entre les représentants du défenseur napolitain et le board madrilène avait eu lieu. Koulibaly est l’une des priorités défensives du Real Madrid depuis le retour de Zizou à la tête de la Maison Blanche » explique le média, qui confiait en milieu de semaine que l’intention de Kalidou Koulibaly n’était, de tout de façon, pas de rejoindre le Paris Saint-Germain au mercato.