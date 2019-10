PSG : Paris effraie l’OM, le jeu FIFA le prouve

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Après sa victoire acquise dans la douleur face à Strasbourg, l’Olympique de Marseille va enchaîner avec un déplacement délicat sur la pelouse du Parc des Princes pour y défier le Paris Saint-Germain. Assurément, la tâche sera nettement plus rude pour les partenaires de Boubacar Kamara, buteur et auteur d’un match parfait face aux Alsaciens dimanche au Stade Vélodrome. Après la rencontre, le défenseur marseillais s’est exprimé sur le match qui attend Marseille face au PSG. Et pour lui, il n’y aura pas de calculs à faire face à des joueurs exceptionnels, qu’il utilise régulièrement… à FIFA. La preuve qu’ils sont sacrément forts…

« On ne peut pas les éviter, il faut les jouer tôt ou tard. On a gagné contre Strasbourg, j'espère que ça va donner de la confiance. Ce sont des joueurs que tout le monde connaît, on joue à FIFA avec, il ne faudra pas calculer, il faut jouer ce match. C'est un Clasico, c'est un match à enjeu pour les supporters et nous, les joueurs. Il ne faudra pas se c**** dessus » a prévenu le jeune défenseur de Marseille, qui fait déjà office de patron au sein de la défense. Et qui pourrait retrouver son compère Alvaro Gonzalez, blessé de longue date et dont le retour a précisément été planifié par André Villas-Boas pour ce match. Même si Duje Caleta-Car a été excellent face à Strasbourg…