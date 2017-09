PSG : Paris doit éclipser Cavani pour Neymar conseille Pierre Ménès

Dans : PSG, Ligue 1.

Très attendue après l’épisode du match contre l’Olympique Lyonnais (2-0) dimanche, la conférence de presse du Paris Saint-Germain n’a pas apporté les réponses espérées.

Interrogé sur la hiérarchie des tireurs, l’entraîneur Unai Emery n’a pas annoncé sa décision, même s’il a sans doute déjà tranché entre Edinson Cavani et Neymar, qui s’étaient disputés un penalty le week-end dernier. De son côté, Pierre Ménès n’hésiterait pas une seule seconde et confierait la mission à la star de l’équipe, autrement dit le Brésilien.

« Dans tous les grands clubs, la star est prioritaire dans ce genre de situation, a commenté le consultant dans sa chronique pour CNEWS Matin. C’est comme ça. Quand il était au PSG, Zlatan Ibrahimovic frappait tous les penalties et tous les coups francs. Et Edinson Cavani n’avait pas son mot à dire. Qui tire à Barcelone ? Lionel Messi. Et au Real Madrid ? Cristiano Ronaldo. »

Le prochain penalty sera bien observé...

« A priori, le problème a été réglé, mercredi soir, lors d’un dîner organisé par Daniel Alves. On en aura peut-être la confirmation lors du déplacement du PSG, demain, à Montpellier, si jamais les Parisiens venaient à bénéficier d’un penalty. En tout cas, c’est le lot et la vie des clubs de stars. On peut le remarquer. On peut s’en offusquer. On peut aussi passer à autre chose », a proposé Pierre Ménès, qui dénonce au passage un acharnement médiatique contre le club francilien.