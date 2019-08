PSG : Paris dit oui au départ de Neymar, Pierre Ménès est dépité

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Après de longues semaines de négociations, le Paris Saint-Germain et Barcelone ne seraient plus si loin que cela de trouver un accord pour le transfert de Neymar.

En effet, RMC affirme que désormais, Nasser Al-Khelaïfi est ouvert à un échange avec Philippe Coutinho, en plus d’une somme importante versée par Barcelone en cash au PSG. Mais pour Pierre Ménès, le club de la capitale française s’apprête à commettre une grosse erreur sur le marché des transferts. Car selon le journaliste de Canal, ce ne sont pas des joueurs tels que Dybala ou Coutinho qui vont faire oublier le virtuose brésilien de Paris.

« Maintenant, on a vu que sans Neymar, cette équipe n’a pas la même capacité à changer de rythme. Elle fait clairement moins peur. Le Brésilien va-t-il rester ? Et s’il part, sera-t-il remplacé par Dybala ou Coutinho ? Ce serait un moindre mal mais pour talentueux qu’ils soient, ni l’un ni l’autre n’arrivent à la cheville de Neymar. Il serait judicieux de s’en rendre compte… » a indiqué Pierre Ménès sur son blog, rappelant par ailleurs que face à Nîmes, le jeu parisien a manqué de vivacité et d’inventivité à certains moments sans Neymar.