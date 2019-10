PSG : Paris dit non à ce deal XXL à 75 ME au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Comme indiqué lundi soir sur notre site, le Paris Saint-Germain souhaite prolonger le contrat de Marco Verratti. En effet, TF1 indiquait que des négociations avaient été entamées entre l’entourage de l’international italien et le club de la capitale pour une prolongation du contrat du « Petit Hibou » jusqu’en juin 2024. Une information confirmée ce mardi par le journal L’Equipe, qui affirme que la volonté de Leonardo est de ne pas perdre une seconde dans ce dossier, qu’il veut boucler au plus vite. Et pour cause, Marco Verratti reste un joueur très courtisé à travers l’Europe.

Visé par Barcelone il y a deux ans, le natif de Pescara réalise un excellent début de saison à Paris. Cela n’a pas échappé aux cadors européens, d’où la volonté du PSG de blinder au plus vite son joueur. Par ailleurs, L’Equipe indique qu’en cas de transfert au prochain mercato estival, ce qui paraît désormais impossible avec une prolongation dans les tuyaux, Marco Verratti pourrait rapporter 75 ME au PSG. C’est tout du moins la valeur du joueur selon des estimations réalisées en interne. Mais puisque Thomas Tuchel tient enfin un milieu de terrain équilibré et performant avec Gueye, Marquinhos et donc Verratti, aucune raison de se séparer de l’un des trois joueurs. D’ailleurs, le Brésilien, capable d’évoluer en défense et au milieu, s’est également vu proposer une prolongation de contrat jusqu’en 2024.