PSG : Paris dit non à ce deal à 40 ME au mercato

Dans : PSG, Mercato, Liga.

L’été dernier, il a longtemps été question d’une possible arrivée d’Ivan Rakitic au Paris Saint-Germain, notamment en cas de transfert de Neymar au FC Barcelone. L’international croate plaisait à l’état-major du PSG mais finalement, sa situation ne s’est pas décantée. Problème : il n’est absolument pas titulaire aux yeux d’Ernesto Valverde en Catalogne depuis le début de la saison. En effet, il n’a joué que 21 % du temps avec le FC Barcelone (187 minutes sur 900). Selon les informations de Sport, la situation a assez duré pour Ivan Rakitic, lequel souhaite s’en aller au mercato hivernal.

Pour le média espagnol, c’est une somme avoisinant les 40 ME que le FC Barcelone souhaite récupérer grâce à la future vente de Rakitic. Tandis que son contrat expirera dans 18 mois, plusieurs clubs sont intéressés par le Croate : l’Inter Milan et la Juventus Turin sont cités. En revanche, le Paris Saint-Germain ne semble plus sur les traces de l’ancien Sévillan. Avec Paredes, Gueye, Verratti, Marquinhos ou encore Ander Herrera, le club de la capitale s’estime suffisamment armer dans ce secteur de jeu. Et ne devrait donc, sauf retournement de situation et grosse surprise, pas se positionner sur Ivan Rakitic lors du mercato hivernal.