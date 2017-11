PSG : Paris discute avec Fellaini, Mourinho avoue qu’il panique

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

Longtemps moqué du côté d'Old Trafford, Marouane Fellaini (30 ans) est devenu l’un des joueurs majeurs de Manchester United grâce à José Mourinho.

Depuis son arrivée en 2016, le manager mancunien s’appuie beaucoup sur son milieu polyvalent. Et l’international belge lui donne raison avec de bonnes performances. Mais les deux hommes pourraient bientôt se séparer. En fin de contrat en juin prochain, Fellaini a refusé une première offre de prolongation de deux ans. En cause, la durée du bail que l’ancien joueur d’Everton trouve trop courte.

Les discussions se poursuivent, mais la menace se rapproche dangereusement… En effet, le Paris Saint-Germain voit le Diable Rouge comme un possible successeur de Thiago Motta. Le club francilien, qui espère le récupérer gratuitement l’été prochain, lui a donc transmis une offre de contrat de quatre ans, nous apprend Le 10 Sport. Une très mauvaise nouvelle pour Mourinho.

Mourinho ne peut rien faire contre Paris

« Oui, je suis inquiet, a reconnu le Portugais. Ce que je peux faire ? Rien. A part laisser le joueur et la direction négocier. Je ne suis pas concerné par les contrats, les discussions. Je respecte les joueurs et la direction. Le joueur a le droit de décider de son avenir. Il arrive à la fin de son contrat et il a le droit de prendre une décision. Je respecte ça. J’espère juste qu'ils trouveront un accord. Mais ça ne dépend pas de moi. » Reste à savoir si Fellaini n’utilise pas le PSG pour mieux négocier avec MU.