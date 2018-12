PSG : Paris demande une faveur au football français

Dans : PSG, Ligue 1, MHSC.

Le calendrier ne cesse de se compliquer au fur et à mesure que les matchs s’annulent dernièrement.

Et en particulier pour le Paris Saint-Germain, qui a de grandes ambitions en Europe, possède aussi l’habitude d’aller loin dans les Coupes, et n’entend pas non plus enchainer les matchs de manière déraisonnable au cœur de l’hiver. Surtout que le PSG envisage toujours de faire son stage « commercial » au Qatar dans la semaine sans match du 13 au 17 janvier. Oui, mais la LFP a placé la rencontre entre Paris et Montpellier au mardi 15 janvier, comme la plupart des matchs remis de la précédente journée. Une date qui ne convient pas du tout au club francilien, qui a demandé officiellement son report annonce l’AFP.

Officiellement, un stage commercial au Qatar ne justifie pas une raison de reporter un match. Mais le PSG va demander à ce que cette rencontre se déroule le 13 ou le 20 février. Il faudra pour cela avoir plusieurs accords : de la LFP en premier lieu, de Montpellier ensuite, et de Canal+ qui doit diffuser cette rencontre. Une grosse faveur pour un aspect très important du PSG sur le plan financier, et qui sera étudié lundi prochain par les instances.