PSG : Paris déjà champion, Courbis voit un autre objectif

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour donner un peu de piment à sa saison 2017-2018 en Ligue 1, le Paris Saint-Germain va se lancer des défis, selon Rolland Courbis.

Après avoir perdu son titre de Champion de France au profit de Monaco la saison dernière, le club de la capitale est déjà bien parti pour récupérer son dû. Si l'exercice est encore long, Paris semble inarrêtable. Leader invaincu du championnat avec six points d'avance sur l'ASM, qui a chuté à Lyon vendredi (2-3), le PSG écrase tout sur son passage, et même en Ligue des Champions. Et malgré sa dernière victoire étriquée contre Dijon (2-1), qu'il faut mettre sur le compte des absents suite à la trêve internationale, le PSG remportera la L1 à l'issue de la saison, selon Rolland Courbis, qui explique comment l'effectif francilien reste concerné par son objectif national.

« Après une coupure, c’est toujours compliqué de retrouver ses marques. Étant donné que les Parisiens sont persuadés de finir champions, ils vont se motiver avec certains challenges. Le fait de terminer la saison sans aucune défaite doit les amuser. C’est un bon moyen de rester concentrés et d’aborder les matchs avec sérieux », a lancé, sur Le Parisien, le consultant, qui estime donc que Paris rêve de battre le record du plus petit nombre de défaites en championnat (1), détenu par le Nantes de 1995. Et c'est ce genre de défis que le vestiaire parisien apprécie...