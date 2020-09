PSG : Paris bouillant sur Partey, le feuilleton relancé

Dans : PSG.

Le mercato n’est plus ouvert que pour un mois et pour l’instant, le PSG n’a pas enregistré le moindre renfort au sein de son effectif.

Les besoins sont pourtant nombreux à Paris, où il est notamment impératif de recruter un défenseur central et un latéral droit. Aux yeux de Leonardo, il ne serait pas non plus idiot de se renforcer au milieu de terrain, bien que Thomas Tuchel soit satisfait des joueurs à sa disposition dans ce secteur de jeu. Selon les informations obtenues par ESPN, c’est bel et bien le directeur sportif brésilien qui fait la pluie et le beau temps au PSG. Et pour preuve, le champion de France en titre a placé ses pions dans un dossier très commenté du mercato depuis des semaines, celui de Thomas Partey, dont le départ de l’Atlético de Madrid fait peu de doutes.

Durant de longues semaines, Arsenal semblait en tête pour rafler la mise et s’offrir le très puissant milieu de terrain ghanéen des Colchoneros. Mais il s’avère que les Gunners, non-qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, n’ont toujours pas réussi à boucler totalement le dossier. Ce qui redonne espoir à Paris puisque selon le média, le club de la capitale française est plus que jamais en lice pour griller Arsenal et obtenir la signature de Thomas Partey, dont la clause libératoire est de 50 ME. Attaqué de toutes parts, l’Atlético de Madrid souhaitait de son côté parvenir à un accord avec Thomas Partey pour une prolongation de contrat dans le but de revoir à la hausse cette clause libératoire. Mais les discussions patinent, et le départ du Ghanéen semble inéluctable cet été. Reste maintenant à voir si le PSG, qui se veut discret mais efficace dans ce dossier, parviendra à obtenir gain de cause en s’attachant les services d’un joueur au profil parfait.