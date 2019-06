PSG : Paris-Barça, une nouvelle bataille éclate au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2020, Raphaël Guerreiro veut quitter les Jaunes et Noirs au mercato.

En effet, le média catalan Sport affirme que l’ancien Lorientais, débarqué en Allemagne en 2016, a demandé à ses dirigeants d’être transféré en raison de son temps de jeu limité depuis la venue de Lucien Favre. Le Borussia Dortmund, qui a d’ores et déjà recruté Nico Schulz pour la saison prochaine, ne devrait pas s’opposer au départ du Portugais, d’autant que ce dernier a refusé une offre de prolongation de contrat.

Mais où va-t-il rebondir ? Pour le média espagnol, deux clubs se sont d’ores et déjà positionnés pour recruter Raphaël Guerreiro. Il s’agit du FC Barcelone, qui recherche toujours un joueur capable de concurrencer Jordi Alba, et du Paris Saint-Germain. L’intérêt du club de la capitale n’est pas nouveau. Il faut dire que c’est sous les ordres de Thomas Tuchel que Raphaël Guerreiro a vécu sa plus belle saison au Borussia Dortmund, en 2016-2017. Flatté par l’intérêt de Paris, le joueur du BVB est tout de même encore très loin de la capitale française. Car sa venue est conditionnée à un éventuel départ de Layvin Kurzawa, poussé vers la sortie par Antero Henrique et Nasser Al-Khelaïfi…