PSG : Paris attend une offre anglaise pour Kurzawa

C’est la dernière ligne droite du marché des transferts en Angleterre, et cela peut comme souvent donner lieu à quelques grosses surprises.

Ainsi, selon L’Equipe, le PSG s’attend à une offensive de Manchester United pour Layvin Kurzawa. Le club anglais s’est tout récemment réveillé dans ce dossier, et pourrait tenter sa chance ce jeudi pour le latéral gauche parisien. Ce dernier, qui pensait bien quitter le club de la capitale cet été, s’est finalement ravisé sous les conseils de Thomas Tuchel.

L’entraineur allemand, que l’on disait déçu par le rendement de ses latéraux, a reboosté le moral de l’ancien monégasque, abattu par une saison moyenne et sa non-sélection pour la Coupe du monde. La vente de Yuri Berchiche et la confiance de son entraineur ont permis d’inverser la tendance, même si un coup de théâtre n’est pas exclu en cas d’offre copieuse de Manchester United, mis sous pression par José Mourinho pour recruter encore des joueurs ce jeudi. A noter que, selon la presse anglaise, Tottenham et Wolverhampton pourraient faire une offre pour Kurzawa ce jeudi.