PSG : Paris aime Neymar, Al-Khelaïfi lui fait savoir

Absent du groupe parisien lors des premières journées de Ligue 1 en raison des tractations concernant son avenir, Neymar a effectué son grand retour contre Strasbourg il y a une semaine. Buteur face aux Alsaciens, l’international auriverde a remis ça en punissant l’Olympique Lyonnais dans le temps additionnel, dimanche soir. Assurément, le n°10 de Paris ne pouvait pas mieux s’y prendre pour reconquérir le public du Parc des Princes, très fâché après le mercato agité que Neymar leur a fait vivre. Du côté de l’état-major de Paris en revanche, on ne semble pas vraiment en vouloir à l’ancienne star du FC Barcelone.

La preuve, Le 10 Sport indique en ce début de semaine qu’un rendez-vous s’est tenu entre le clan Neymar et la direction du Paris Saint-Germain afin de « réchauffer les relations ». Absent lors des réunions avec Barcelone cet été, Nasser Al-Khelaïfi était présent afin d’évoquer le présent mais également l’avenir de Neymar. Sous contrat avec le champion de France en titre jusqu’en 2022, l’homme aux deux buts en L1 cette saison ne devrait pas faire l’objet d’une prolongation de contrat. Du moins pas tout de suite. Mais ce rendez-vous a au moins permis de réchauffer les relations et d’envisager l’avenir avec sérénité pour le bien de Neymar et du Paris Saint-Germain. Que demande le peuple…