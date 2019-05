PSG : Paris aime Gareth Bale, ce n'est pas une rumeur !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

En période de mercato, la presse espagnole a souvent de drôles d’idées. En effet, les rumeurs sont nombreuses et parfois farfelues, et cela concerne souvent le Paris Saint-Germain. Il y a quelques semaines de cela, c’est à la surprise générale le nom de Gareth Bale qui avait été associé par les médias espagnols au champion de France en titre. Evidemment, peu de supporters avaient pris cette information au sérieux. Et pourtant, il semblerait que la venue du Gallois au PSG ne soit pas impossible.

En effet, Le Parisien indique que l’ancienne star de Tottenham plaît au Paris Saint-Germain. Tout comme Isco…« A l’heure où Paris souhaite vendre Draxler et poursuit sa réflexion sur Cavani, ces Isco ou Bale pourraient les remplacer soit dans la rotation, soit sur le terrain. Mais puiser ses idées à Madrid a un coût : Isco est valorisé à 60 M€ et Bale à 70 M€. Mais tout se négocie » sous-entend le quotidien régional, pour qui la venue de Bale à Paris n’est donc pas impossible. Tout comme celle de Kroos, le troisième indésirable du Real pisté par Nasser Al-Khelaïfi au mercato.