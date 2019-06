PSG : Paris active une drôle de piste offensive à 30 ME

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Comme chaque été, le Paris Saint-Germain est associé à de nombreux joueurs sur le marché des transferts, et il devient rapidement difficile de connaître les réelles intentions des dirigeants. On l’a bien compris, la priorité du club de la capitale est de s’offrir un milieu défensif et dans cette optique, Allan semble être le choix n°1 de Thomas Tuchel et d’Antero Henrique. Mais il n’est pas impossible non plus de voir une recrue en attaque, soit pour combler un éventuel départ de Cavani, Neymar ou Mbappé, soit pour étoffer l’effectif et offrir plus de possibilités de rotation à Thomas Tuchel.

C’est sans toute dans ce cas précis que le Paris Saint-Germain s’intéresse à Adnan Januzaj, à en croire les informations du média belge Het Laatste Nieuws. Une rumeur assez improbable, le joueur de la Real Sociedad n’affichant pas des statistiques extraordinaires en Liga. Mais pour le média belge, dont les informations sont généralement assez fiables, le Paris Saint-Germain est bel et bien venu aux renseignements pour Januzaj, au même titre que le FC Séville et l’AC Milan. Dans ce dossier, l’Ajax Amsterdam garde cependant une longueur d’avance, le club néerlandais visant l’ancien Mancunien pour remplacer Ziyech, dont le départ fait peu de doute. Du côté de la Real Sociedad, on rêve de conserver le gaucher, mais on ne s’opposera pas à un transfert en cas d’offre supérieure à 30 ME…