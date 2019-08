PSG : Paris a une défense gruyère, il est sans pitié

Dans : PSG, Ligue 1.

Samedi face au Stade Rennais, le Paris Saint-Germain s’est fait quelques frayeurs. En effet, le club de la capitale s’est imposé mais durant un long moment, ce sont les hommes de Julian Stéphan qui étaient devant. Il faut dire que la défense centrale, composée de Thilo Kehrer et d’Abdou Diallo, n’a pas affiché une grande sérénité. Pour le consultant Damien Perrinelle, il est complètement anormal qu’une tactique aussi peu élaborée que celle de Rennes, qui n’a fait que balancer de longs ballons durant le match, ait mis en difficulté la défense parisienne.

« Face à Rennes, on a senti un PSG très friable défensivement, qui n’a pas pris le match par le bon bout. On n’a même vu les Rennais faire du pressing en début de match. Ensuite, le PSG a été supérieur techniquement et au niveau des automatismes. Mais les Rennais ont juste tenté de longs ballons, et malgré tout cela a été productif, cela prouve à quel point la défense du PSG était friable et fébrile » a confié sur RMC l’ancien joueur des New York Red Bulls, pas tendre avec la défense d’un Paris Saint-Germain qui devra vite s’améliorer pour la reprise de la Ligue 1. Même si face à Rennes, il manquait évidemment Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Idirissa Gueye.