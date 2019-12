PSG : Paris a une défense en bois, Dortmund va se faire plaisir

Dans : PSG.

Le 18 février prochain, le Paris Saint-Germain se rendra à Dortmund pour y défier le Borussia en 8es de finale de la Ligue des Champions. Une affiche déjà très attendue…

Et pour cause, cela fait trois ans que le Paris Saint-Germain échoue dès les huitièmes de finale de la compétition. Face au BVB, le faux pas ne sera pas permis pour les hommes de Thomas Tuchel, lesquels sont largement favoris contre une équipe ambitieuse et joueuse, mais qui a longtemps galéré cette saison en championnat malgré un redressement entrepris ces dernières semaines. Pour Lothar Matthäus, ancien grand milieu de terrain de l’équipe d’Allemagne de 1982 à 2000, le Borussia Dortmund ne doit surtout pas se faire une montagne du PSG. Car à ses yeux, il y a un coup à jouer pour la formation allemande…

« Dortmund n’a pas non plus à se cacher face à cette grande équipe. Ils ont leurs chances. Le BVB a besoin de réaliser deux performances de haut niveau et doit surtout faire mal à la défense du PSG pas toujours à l’aise sur les attaques rapides. En défense, cet adversaire n’est pas aussi stable et brillant que devant. Et puis il y a cette grande pression qui s’exerce sur Paris. Les titres nationaux ne comptent plus » a jugé le consultant de Sky Sports, intimement persuadé que le Borussia Dortmund a un énorme coup à jouer face au Paris Saint-Germain durant cette double confrontation.