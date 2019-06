PSG : Paris a un plan sexy pour remplacer Meunier

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat dans un an, Thomas Meunier a de grandes chances de quitter le Paris Saint-Germain au mercato.

Et pour cause, l’international belge ne rentre clairement pas dans les plans de Thomas Tuchel. Nasser Al-Khelaïfi pourrait sauter sur l’occasion pour enregistrer une grosse vente, la valeur de l’ancien défenseur du FC Bruges oscillant entre 15 et 20 ME sur le marché des transferts. Reste que si Thomas Meunier venait à faire ses valises, Paris devrait le remplacer malgré la présence dans l’effectif de joueurs tels que Dagba et Dani Alves.

Mais pas de panique, le Paris Saint-Germain a tout prévu. Et selon les informations obtenues par Yahoo Sport, le club de la capitale est d’ores et déjà entré en contact avec Ricardo Pereira afin de faire du Portugais le potentiel successeur de Thomas Meunier à Paris. Excellent lorsqu’il évoluait à Nice, le défenseur de 25 ans s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League à son poste. Reste à savoir quelle est sa valeur aux yeux des dirigeants de Leicester, qui ne se sépareront sans doute pas si facilement du natif de Lisbonne.