PSG : Paris a tremblé contre l'OL, mais le « crack Neymar » est passé par là

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Marquinhos, défenseur du PSG, après la victoire à l’OL (1-0) : « Lyon a mis beaucoup d’engagement, ils ont fait quelques contres qui nous ont mis en difficulté. À la mi-temps, on a mieux parlé pour gérer les contres et surtout bien contrôler Memphis. Je pense qu’on a mieux fait en seconde période. On avait des occasions, mais il fallait être mieux dans la finition. Notre crack Neymar nous a sauvé à la fin avec ce but. On a fait un bon travail quand même, après un match de Ligue des Champions. C’était un autre match de Ligue des Champions face une équipe de haut niveau, et qui va être notre concurrent. Il fallait gagner et ramener les points à la maison. Un groupe plus étoffé ? Je pense que l’effectif est solide cette saison. On arrive à garder le niveau de l’équipe. La saison est longue et on aura besoin de beaucoup de joueurs. Je pense que le coach est en train de bien faire. J’espère qu’on va continuer comme ça et qu’on va continuer à faire de bonnes choses », a-t-il lancé sur Canal+.