PSG : Paris a honte, et c’est tant mieux estime Diarra

Déçus, tristes, en colère… Après la défaite synonyme d’élimination face au Real Madrid (1-2) mardi en Ligue des Champions, les joueurs du Paris Saint-Germain étaient dans tous leurs états.

Plusieurs d’entre eux ont pris la parole à chaud dans le vestiaire, à commencer par le latéral droit Daniel Alves. Le Brésilien en a profité pour admettre sa responsabilité sur le but de Cristiano Ronaldo, mais aussi pour rappeler que les Parisiens n’avaient pas respecté les consignes, raconte Paris United. De son côté, le capitaine Thiago Silva a reproché à ses coéquipiers de ne pas avoir compris l’importance de ce rendez-vous. Un discours négatif, contrairement à celui du renfort hivernal Lassana Diarra qui s’est adressé à ses plus jeunes partenaires.

« Vous êtes très jeunes et vous allez en avoir encore beaucoup à disputer, a lâché l’ancien Madrilène au Parc des Princes. Rappelez vous de cette défaite et du mal qu’elle vous fait. Rappelez vous du sentiment de honte qu’elle vous procure et du sentiment de manque de respect qu’on a commis. Rappelez vous de ce mal, ne l’oubliez jamais. Elle doit vous motiver sur le terrain pour ne plus jamais la revivre. » Plus jamais ça, c’était déjà le message transmis après la remontada la saison dernière.