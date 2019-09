PSG : Paris a frôlé la bonne affaire du mercato en défense

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

En plus d’avoir recruté Mauro Icardi, le Paris Saint-Germain était tout proche de s’offrir un défenseur le 2 septembre dernier, date de clôture officielle du mercato. En effet, le club de la capitale était en négociations avancées avec la Juventus Turin pour le transfert de Mattia De Sciglio. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, un accord était tout proche d’être trouvé entre le club turinois et le PSG pour le transfert de l’international italien. Mais l’opération a finalement capoté dans les ultimes heures du mercato, alors que Thomas Meunier aurait pu faire le chemin inverse.

« De Sciglio a été vraiment proche du PSG. Une opération qui est née dans les derniers jours du mercato, avec le directeur sportif Fabio Paratici qui était attentif à la potentielle plus-value et à la recherche de Leonardo d’un latéral. Le dirigeant brésilien a toujours apprécié De Sciglio. Mais l’affaire n’a pas pu se conclure. La Juventus et le PSG n’ont pas trouvé un accord sur le prix alors que Paris avait proposé Thomas Meunier dans l’opération. De son côté, De Sciglio est resté volontiers à la Juventus et n’a pas poussé pour partir même si la proposition était importante » a indiqué le journaliste italien. Un dossier qui peut laisser des regrets au PSG au vu de la fiabilité de ce latéral droit de 26 ans…