PSG : Paris a fait le plus dur, la première recrue va signer !

Dans : PSG, Mercato.

Libre de tout engagement, Lassana Diarra est bien parti pour être le premier renfort du PSG pour cet hiver.

Le milieu de terrain défensif, qui avait brillé à Marseille en 2015-16 avant de se blesser et de disparaître progressivement des radars, avec à la clé un bras de fer face à ses dirigeants, devrait retrouver la Ligue 1 dans les prochains jours. L’international français, sans contrat depuis le mois dernier et la rupture de son engagement avec Al-Jazira, est « en négociations très avancées » avec le PSG, annonce SFR Sport. Une arrivée qui permettrait à Paris de tenir, sans se brûler financièrement, le remplaçant attitré d’un Thiago Motta moins présent cette saison.

La chaine sportive annonce qu’il reste quelques détails extérieurs à son contrat à régler, et que ceux-ci devraient être finalisés dans les prochains jours, avec une arrivée qui devrait s’officialiser en début de la semaine prochaine. La durée de son futur contrat avec Paris est pour le moment toujours secrète, mais le PSG aurait ainsi devancé plusieurs clubs venus aux renseignements ces derniers jours. Outre Saint-Etienne, qui a bien tenté sa chance, Galatasaray, le Milan AC, Fenerbahçe et même Manchester United ont discuté avec lui, mais la perspective de rejoindre Paris et d’y disputer la Ligue des Champions a été rapidement prioritaire dans l’esprit de Lassana Diarra, qui pourrait ainsi se voir offrir une nouvelle chance de rebondir à 32 ans.