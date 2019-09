PSG : Paris a déjà une pépite dans le viseur au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le mercato est encore très loin mais du côté de Paris, on ne chôme pas et on tente d’identifier d’ores et déjà les joueurs susceptibles de renforcer l’effectif de Thomas Tuchel à l’avenir. Pour les scouts européens, les compétitions de jeunes sont souvent une mine d’or mais à Paris, on regarde également les matchs peu médiatisés de Ligue des Champions. La preuve, Mercato 365 affirme que le club de la capitale avait envoyé des émissaires lors du match entre le Dinamo Zagreb et l'Atalanta Bergame mercredi soir, match brillamment remporté par les Croates (4-0).

Selon le média, c’est le très jeune milieu offensif Dani Olmo qui était particulièrement observé par les recruteurs du Paris Saint-Germain. Lié à Zagreb jusqu’en juin 2021, l’ancien du Barça a réalisé une belle prestation et a donc forcément marqué des points. Reste maintenant à voir si les scouts du PSG ont été séduits, et reviendront à Zagreb pour observer l’international espoir espagnol, au profil très technique et qui peut donc potentiellement plaire à l’état-major francilien. Le média indique par ailleurs que Saint-Etienne était également représenté lors du match entre Zagreb et Bergamme, sans doute pour le buteur Bruno Petkovic.