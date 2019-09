PSG : Paredes transféré ? Le piège à 7,2ME se referme

Dans : PSG, Mercato, Liga, Ligue 1.

Recruté au Zénith Saint-Pétersbourg pour 47ME en toute fin de mercato d'hiver 2019, ce qui ressemble clairement à un panic buy de la part du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes a encore 4 ans de contrat au PSG. Mais après seulement six mois, le club de la capitale semble vouloir se débarrasser du milieu de terrain argentin et toutes les solutions ont été envisagées dans ce sens lors de cette ultime semaine du marché estival des transferts. C'est ainsi qu'une porte de sortie pouvait s'ouvrir du côté du Betis Séville, le club andalou étant prêt à faire venir Leandro Paredes sous forme de prêt ou même de transfert.

Mais les négociations ont tourné court, et ce dimanche midi Le Parisien annonce que Leandro Paredes restera finalement au Paris Saint-Germain. Malgré des discussions intenses, le PSG a buté sur un élément qui risque de le plomber longtemps. En effet, au Paris SG, le milieu international empoche 600.000 euros par mois. Forcément, le Betis n'a pas les moyens de s'aligner, et le PSG n'a pas le désir de payer la majorité de ce salaire pour que son joueur évolue à Séville. Autrement dit, aucune solution n'était possible face à ce souci financier et Leandro Paredes reste donc dans la capitale avec probablement un temps de jeu assez faible.