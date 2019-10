PSG : Paredes n’est pas si mauvais, Tuchel est rassuré

Dans : PSG, Ligue 1.

Face à Angers samedi après-midi, c’est Leandro Paredes qui était titularisé par Thomas Tuchel devant la défense. Très décevant lors de la réception précédente contre Reims, l’international argentin a livré une prestation bien plus convaincante, aux côtés des titulaires habituels que sont Marco Verratti et Idrissa Gueye. Son match, qui n’a pas été parfait mais qui démontre une nette amélioration, a été salué par l’entraîneur Thomas Tuchel.

« Pour Paredes, il manquait Marquinhos aujourd'hui, on lui a dit que c'était le moment pour se montrer. Aujourd'hui, tu joues avec Kimpembe, Silva, Verratti, Gueye, pas d'excuses maintenant, tu dois montrer, tu dois souffrir, tu dois jouer le meilleur match possible parce que c'est important. C'était un pas en avant. Ce n'est pas fini le pas pour l'envol pour Leandro mais c'est bien. On a perdu un peu trop de ballons faciles durant la première mi-temps, c'était un peu compliqué mais la seconde période était meilleure et c'est une victoire méritée » a apprécié l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain, bien conscient que personne ne sera de trop cette saison au milieu de terrain malgré une concurrence plus rude que l’an passé. A Leandro Paredes d’enchaîner les bonnes performances pour tenter de bousculer la hiérarchie, ce qui paraît tout de même très délicat au vu des performances de Marquinhos, de Gueye et de Verratti en Ligue des Champions.