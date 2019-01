PSG : Paredes déjà critiqué, Omar Da Fonseca dénonce la mode du boucher

Dans : PSG, Ligue 1.

Comme annoncé jeudi, Leandro Paredes devrait devenir la première recrue hivernale du Paris Saint-Germain.

Le club de la capitale serait parvenu à un accord avec le Zénith Saint-Pétersbourg pour un transfert à 40 M€. Si l’information a sûrement ravi l’entraîneur Thomas Tuchel, qui attend désespérément du renfort dans l’entrejeu, l’arrivée annoncée du milieu relayeur ne fait pas l’unanimité chez les spécialistes. En cause, son profil de créateur alors que le PSG a besoin d’un vrai défensif. De quoi faire bondir Omar Da Fonseca qui dénonce une tendance dépassée.

« Maintenant on parle beaucoup de sentinelle. On dit que Paris a besoin de ce joueur qui va manger les chevilles des adversaires. Mais ce style de joueur à la Gattuso, c'est fini, a estimé le consultant de beIN Sports. Aujourd'hui, pour un milieu défensif d'une grande équipe, il faut un Busquets, un Pirlo, ces joueurs multi-options. Paredes aère le jeu, il cherche toujours l'espace moins occupé par l'adversaire. C'est un joueur formé en tant que meneur de jeu donc il sait éliminer, frapper, il a un bon jeu de corps. Ensuite en Italie, il a appris à défendre et à tacler. » A noter que le PSG cherche un autre milieu, sans doute plus défensif cette fois.