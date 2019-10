PSG : Paredes déchire son étiquette de flop à 47 ME !

Dans : PSG, Ligue 1.

Face à Nice vendredi, Thomas Tuchel avait décidé de faire confiance à Leandro Paredes, titularisé dans une position de sentinelle.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international argentin a livré une belle copie à l’Allianz Riviera. Catalogué comme un flop, notamment au vu de son prix d’achat très élevé (47 ME) après une demi-saison très décevante, l’ancien du Zénith Saint-Pétersbourg souhaite se racheter. C’est plutôt bien parti selon Ludovic Obraniak, lequel a félicité Leandro Paredes pour son match très abouti sur la Côte d’Azur.

« Tuchel fait des choix difficiles à comprendre ! Il peut faire à la fois des choix très bons et à la fois très difficiles à comprendre ! Le fait d’avoir relancé Paredes était un très bon choix ! (…) Ça fait plusieurs fois qu’il le place au poste de sentinelle et je le trouve bon. Il est en réelle progression et c’est à noter ! » a souligné le consultant de RMC avant de s’interroger sur certains choix de l’entraîneur Thomas Tuchel. « Mais cette rentrée de Kurzawa, passer en défense à cinq alors que pendant une heure tu as si bien maitrisé… Pourquoi ? Pourquoi faire ça ?! Tu avais l’occasion de tuer le match ! À un moment donné il pouvait se passer quelque chose » a expliqué Ludovic Obraniak, moins sévère contre Paredes que contre l’entraîneur Thomas Tuchel…