PSG : Paganelli a repéré le souci du PSG en Ligue des Champions

Dans : PSG, Ligue 1.

La saison du Paris Saint-Germain sera une fois de plus jugée en fonction de ses résultats en Ligue des champions, toutes les autres compétition semblant être acquises d'avance pour le club de la capitale. Mais pour réussir à briller au plus haut niveau continental, Laurent Paganelli estime qu'il va falloir qu'enfin le PSG en finisse avec ce facteur X qui lui échappe année après année, là où une formation comme le Real Madrid n'a aucun souci : la chance.

« Le PSG peut-il remporter la Ligue des Champions ? Oui, sincèrement. Je regarde grandir cette équipe, j’aime bien son président. C’est quelqu’un de très cool, qui observe, qui voit et qui essaye. Il aime ses joueurs et son club et je pense que quand on aime à ce point, à un moment on y arrive. (…) Ils cherchent la formule mais comme me dit toujours Franck Sauzée qui l’a gagnée : « Il faut avoir de la chance à un moment. » Ils ne l’ont pas encore eu. Même si tu as le talent, la tactique, l’entraineur, il te faut aussi ce petit brin de chance. Le Real l’a eu chaque année. Je pense que le PSG va y arriver un jour », a confié, sur la chaîne d'un opérateur de paris en ligne, l'homme de terrain de Canal+.