PSG : Oui à Madrid, non au Barça, l'Emir du Qatar rend fou Neymar !

Même si le clan Neymar semble avoir décidé d'écouter les offres du Real Madrid, il ne fait aucun doute que la star brésilienne du Paris Saint-Germain donne sa préférence au FC Barcelone. Seul problème, du côté de Doha on semble être convaincu que le Barça triture le cerveau de Neymar depuis des mois et l'Emir du Qatar a l'intention de faire payer à Josep Maria Bartomeu ce comportement qui aurait déstabilisé Neymar. Et selon AS, le PSG est tellement décidé à s'opposer à ce que Neymar reparte en Catalogne deux ans après avoir signé à Paris que l'offre de prêt avec option d'achat obligatoire qui avait été refusée la semaine passée au FC Barcelone pourrait désormais être acceptée si elle est transmise par le Real Madrid.

L'attitude du Paris Saint-Germain serait évidemment très mal vécue du côté du Barça, mais surtout de Neymar, furieux de voir la politique à géométrie variable de Nasser Al-Khelaifi le concernant. Mais cela n'empêche pas des émissaires du joueur brésilien de discuter tout de même avec le Real Madrid, au cas où le PSG allait au bout de son choix. Car l'amour de Neymar pour le FC Barcelone a ses limites, et le club catalan pourrait rapidement le comprendre, AS indiquant que la relation entre le clan Neymar et le Barça s'était légèrement refroidie ces derniers jours.