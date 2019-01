PSG : Oubliés, ces deux titis sont remontés contre Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Si certains jeunes comme Moussa Diaby ont la confiance de Thomas Tuchel, d’autres ne bénéficient pas du même traitement. On parle notamment de Christopher Nkunku (21 ans) qui avait pourtant débuté la saison avec de grandes ambitions.

En l’absence des mondialistes, le milieu du Paris Saint-Germain avait brillé pendant la pré-saison, assumant parfaitement son rôle de cadre auprès des plus jeunes. Quelques mois plus tard, force est de constater que Nkunku, qui avait refusé de partir en prêt, n’a pas le temps de jeu espéré : seulement huit titularisations cette saison, et aucune apparition en Ligue des Champions. Frustré et déçu, le Parisien ne comprend pas sa situation, révèle RMC, d’autant que le PSG cherche à renforcer son entrejeu.

Le message est inquiétant pour Nkunku mais aussi pour Yacine Adli (18 ans) dont le nom n’a jamais figuré sur une feuille de match cette saison ! C’est à se demander pourquoi Paris a tout fait pour le retenir l’été dernier, lorsque son ancien coach Unai Emery était proche de l’attirer à Arsenal. Au Camp des Loges, l’international U20 français ne s’entraîne même pas avec les pros alors qu’il se dit en pleine forme. Sans la moindre explication du club, Adli s’étonne également de sa situation. Pendant ce temps-là, Tuchel continue de bricoler son milieu…