PSG : Où est le plaisir ? Habib Beye ne comprend plus Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain continue de sombrer dans la dépression, son triste nul face à Nice au Parc des Princes samedi n’ayant pas arrangé les choses…

Vivement l’été prochain ! Tous les membres du club de la capitale n’attendent plus que la fin de cette saison pour passer à autre chose et se tourner vers l’avenir. En attendant, le PSG mange son pain noir, vu que l’équipe de Thomas Tuchel n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers matchs. La sortie de route face à Manchester United en Ligue des Champions a donc laissé des traces à Paris, qui a échoué en finale de Coupe de France contre Rennes après avoir validé son titre de champion de France. Malgré cette triste fin de saison, Habib Beye ne comprend pas pourquoi les Franciliens sont au fond du trou.

« Que la décompression soit inévitable, on peut le comprendre. Ce qui est un peu dérangeant, c’est que j’ai l’impression que pour eux, ils vivent un échec retentissant. Ils sont malgré tout champion de France ! Quand vous êtes champions comme ça tôt dans la saison, il faut jouer libéré, avec la passion, la joie. Ce que l’on voit sur le terrain, c’est une équipe qui donne, je ne vois aucun joueur tricher, mais qui ne joue pas avec cette passion, cette joie, ce relâchement. C’est-à-dire qu’ils ont acquis, parce qu’ils ont été éliminés en Ligue des Champions, parce qu’ils n’ont pas gagné la Coupe, que c’est un échec retentissant. Ils n’ont même plus l’aspect de dire, on est champion de France, on va se faire plaisir », a lancé, dans le CFC, le consultant, qui estime donc que le vestiaire parisien est en train de mourir en perdant cette flamme de plaisir qui fait le charme du football.