PSG : Opération Argentine, le Qatar prépare son mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ce samedi, Radio Continental annonce que le Paris Saint-Germain est déjà chaud bouillant concernant deux joueurs de River Plate qui pourraient être des cibles au prochain mercato. Et le PSG va faire le déplacement dans quelques jours en Argentine.

Média très écouté en Argentine, où elle est l’une des radios les plus puissances du pays, Radio Continental affirme ce week-end que le Paris Saint-Germain lorgne très intensément du côté du célèbre club de River Plate. Et le PSG est même attendu mardi à Buenos Aires afin d’assister à l’affrontement entre River Plate et Boca Juniors en Copa Libertadores. Au sein de cette formation, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi viseraient précisément deux jeunes joueurs, à savoir un milieu de terrain, Exequiel Palacios et un défenseur, Lucas Martinez Quarta. Deux joueurs qui ne sont toutefois pas suivis que par le Paris Saint-Germain.



Car, comme le rappelle FootMercato, Exequiel Palacios et Lucas Martinez Quarta sont également dans le collimateur de l’Inter Milan, où l’on a déjà fait part d’un véritable intérêt pour les joueurs de River Plate. De son côté, le Real Madrid est également en course concernant le milieu de terrain de 21 ans, tandis l’AC Milan aurait avancé ses pions pour le défenseur central de 23 ans, également cité à la Juventus. De quoi forcément annoncer du sport pour le Paris Saint-Germain, même si le PSG ne fera pas des folies pour s’offrir eux joueurs d’avenir, mais qui devront s’imposer en Europe.