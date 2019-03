PSG-OM : Valbuena a adoré l'élimination du Paris SG

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

L'élimination du Paris Saint-Germain dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United (1-3) a fait plaisir à un certain nombre de Français.

Mathieu Valbuena a joué à l’Olympique de Marseille (2006-2014) puis à l'Olympique Lyonnais (2015-2017). Impossible donc pour lui de dire du bien du PSG, le rival historique des deux clubs olympiques sur la scène nationale. Questionné sur la nouvelle remontada subie par Paris en Coupe d'Europe contre MU, l'actuel milieu de Fenerbahce a donc eu du mal à cacher sa joie.

« Les supporters sont tellement heureux que Paris soit éliminé : l’étoile, c’est eux. Et c’est Marseille, c’est clair, il faut le dire. Je n’étais pas malheureux on va dire de l’élimination du PSG en C1. Bien sûr, je ne l’étais pas. Après comme j’ai dit, il y a l’indice UEFA et tout, peut-être, mais l’Olympique de Marseille, c’est l’Olympique de Marseille, et on ne peut pas être supporter du Paris Saint-Germain », a lancé, sur beIN Sports, le Français de 34 ans, qui remue donc le couteau dans la plaie avant le Classique de la Ligue 1 entre le PSG et l'OM.