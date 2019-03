PSG-OM : Paris ou Marseille ? Il a choisi son camp à 100%

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Chaque match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille est l'occasion d'interroger les footballeurs qui ont évolué sous les deux maillots. Et parmi les plus joueurs ayant récemment l'occasion de jouer pour les deux clubs, il y a évidemment Lorik Cana, qui s'est révélé sous le maillot du PSG, mais qui plus tard est devenu capitaine de l'OM. A la veille de ce clasico 2019, l'international albanais, qui est désormais installé à Tirana, confie qu'il va bien évidemment regarder ce match à la télé. Et il ne fait pas mystère de sa préférence.

« J’ai toujours dit que j’étais fier d’avoir grandi à Paris et d’avoir joué pour le PSG. Mais j’étais supporteur de l’OM tout petit. On ne peut pas me demander, parce que j’aime Marseille, de renier Paris. Mais mon coeur reste plus olympien. Je suis un supporteur un peu particulier. Quand le PSG n’a pas l’OM comme adversaire, je souhaite son succès. En Ligue des champions, je soutenais Paris. Mais quand il s’agit de choisir un camp, je suis 100 % marseillais », prévient Lorik Cana, histoire d'être honnête. Cela lui vaudra évidemment les faveurs des supporters de l'Olympique de Marseille et les insultes de ceux du Paris Saint-Germain.