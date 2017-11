PSG : OL ? OM ? Troyes a été plus fort assure Thiago Silva

Dans : PSG, Ligue 1, OL, OM.

Longtemps tenu en échec par une équipe de Troyes solide derrière mais qui n’avait pas froid aux yeux pour sortir le ballon, le Paris Saint-Germain a fini par faire la différence en deuxième période. Les éclairs de génie de Neymar ont permis à Paris de s’imposer 2-0, mais Thiago Silva avouait sans mal après la rencontre que son équipe avait rarement été mise autant en difficulté cette saison, malgré quelques rencontres délicates notamment face à Montpellier ou Dijon et des chocs face aux formations du haut de tableau que sont l'OL, l'OM ou Monaco.

« Troyes a bien joué défensivement. C’est la meilleure équipe qu’on a jouée jusqu’à présent. Ils sont restés bien derrière, bien placés, costauds, et c’était difficile de trouver des espaces. C’est une équipe bien organisée et ils n’ont pas fait d’erreur de concentration. Ils ont réussi à trouver des espaces en contre, donc ce n’était pas facile à maitriser. Mais à la fin, Neymar a fait la différence. On a beaucoup de qualités, beaucoup de joueurs pour faire la différence », a livré le capitaine du Paris Saint-Germain, très fier d’avoir fêté son 200e match sous le maillot parisien à cette occasion.