PSG : OL, OM... Courbis dévoile les 4 clubs qui vont gêner le PSG

Avec 8 victoires en 8 matchs, le Paris Saint-Germain se balade en ce début de saison. Mais qui va bien pouvoir gêner l’équipe de Thomas Tuchel, au moins sur un match ? Interrogé sur RMC Sport, Rolland Courbis a bien une petite idée des quatre clubs qui pourraient empêcher le champion de France en titre de gagner tous ses matchs cette saison. S’il cite assez logiquement Marseille et Lyon, l’ancien entraîneur du MHSC voit également le LOSC et Montpellier, plutôt performants en ce début de saison, capables de gêner Paris… sur un match.

« Le problème, c’est la trouille pour ces équipes de Ligue 1. Il ne faut pas sauter à la gorge contre le PSG, c’est contre tes intérêts, ils sont malins. Il faut être solide, et leur faire peur de temps en temps en montrant que tu peux marquer. Mais c’était pareil il y a un an et il y a deux ans. J’attends Lyon, Marseille, Lille ou Montpellier. Ces équipes peuvent accrocher au moins un nul. On pourrait parler de parcours historique si au milieu il n’y avait pas ce match à Liverpool… Quand tu me mets la liste des adversaires du PSG des huit matches de L1, je ne vois pas qui aurait pu accrocher Paris. Au PSG, s’il y a quelque chose de nouveau, c’est que le coach veut un quatuor offensif avec une équipe équilibrée. C’est possible contre le 14e de la L1 mais s’il y arrive en Champions League, chapeau » a confié un Rolland Courbis qui attend tout de même de voir les futurs matchs du PSG sur la scène européenne avant de s’enflammer définitivement.