PSG : Objectif Dybala, le Paris SG lâche 60 ME au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Le mercato du Paris Saint-Germain est pour l’instant très cohérent avec les venues de Gueye, Herrera, Sarabia ou encore Diallo. Va-t-il basculer dans la folie, durant le mois d’août ? C’est bien possible. Lundi, Paris-United faisait monter la sauce en indiquant qu’un éventuel départ de Neymar pourrait débloquer les dossiers Paulo Dybala et Gianluigi Donnarumma. En réalité, il semblerait que le Paris Saint-Germain souhaite s’attacher les services de l’international argentin, départ de Neymar ou pas.

Et pour preuve, Canal Plus affirme que Leonardo a lâché une première proposition ferme à ses homologues turinois pour le transfert de Paulo Dybala. Celle-ci s’élève à 60 ME et pour l’heure, difficile de savoir si elle comblera les exigences de l’état-major de la Juventus Turin. Une chose est sûre, le mercato parisien n’est pas clos, et les intentions de Nasser Al-Khelaïfi sont très claires : frapper encore un grand coup d’ici le 2 septembre afin de renforcer son effectif avec une star reconnue. Paulo Dyaba pourrait être celle-ci, et nulle doute que cette information fera réagir chez les fans du PSG…