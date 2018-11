PSG : Non merci, Paris refuse ce renfort XXL au mercato

Dans : PSG, Ligue 1.

En grande difficulté à Manchester United, où il était pourtant arrivé en star en janvier 2018, Alexis Sanchez a demandé à son agent de lui trouver un nouveau point de chute.

Avec son salaire colossal, le choix est limité en ce qui concerne les destinations possibles, et le Paris Saint-Germain arrive souvent en très bonne position. Au point que le Chilien serait très tenté à l’idée de renforcer l’armada parisienne en attaque, affirmait le Times la semaine dernière. Mais la réciproque ne serait pas de mise. En effet, The Independent annonce ainsi que le PSG n’est tout simplement pas intéressé par la venue d’Alexis Sanchez, ce qui aurait un sacré coût en ce qui concerne son transfert et son salaire.

Au lieu de cela, Paris chercherait plutôt à se renforcer dans d’autres secteurs de jeu, ou bien à faire venir un attaquant prometteur et donc beaucoup moins cher. Une volonté qui a du sens, le PSG étant tout de même plutôt bien pourvu devant avec Cavani, Neymar, et Mbappé. Autant dire que, malgré son talent et son expérience en Ligue des Champions, le Chilien n’a clairement pas la préférence des dirigeants parisiens, qui ne se voient pas empiler les attaquants sans se renforcer au milieu cet hiver.