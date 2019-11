PSG : Non, Leonardo ne veut pas la peau de Tuchel à tout prix

Dans : PSG.

De retour à Paris au début de l’été dernier, Leonardo est arrivé avec ses certitudes. A ses yeux, Thomas Tuchel n’est pas vraiment l’entraineur idéal pour l’avenir au Paris Saint-Germain.

Un sentiment qui rejaillit sur le coach allemand dès qu’un mauvais résultat tombe. Les noms de ses successeurs commencent à être évoqués, et il ne fait aucun doute qu’une nouvelle aventure manquée en Ligue des Champions finira par lui coûter sa place. Mais sinon, contrairement à son premier passage au PSG où il avait eu la peau d’Antoine Kombouaré pour installer Carlo Ancelotti à tout prix, Leonardo ne cherche absolument pas à installer un climat de pression sur son technicien.

Selon Le Parisien, la relation entre les deux hommes serait même bonne, puisqu’ils se retrouvent souvent ensemble à discuter et même rigoler pendant les mises au vert. Le Brésilien se veut le plus objectif possible avec Tuchel, au point de savoir pointer du doigt quand les joueurs lâchent trop de lest, mais aussi quand l’entraîneur allemand ne parvient pas à tenir son effectif. Un juste milieu pour le moment salvateur, car, selon le quotidien francilien, il se murmure que certains joueurs n’attendent qu’un mot de la part de leur directeur sportif pour s’exprimer plus ouvertement sur les méthodes discutables et discutées en interne, à savoir la préparation physique, la gestion du groupe, la tactique changeante et son agacement pendant les matchs. Mais pour le moment, c’est tous ensemble que le PSG aborde la suite de la saison.