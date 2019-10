PSG : Non à Neymar, Man United craignait un carnaval dans le vestiaire

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

Cet été, le FC Barcelone n’était pas le seul club intéressé par l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar.

Le Real Madrid et la Juventus Turin se sont également renseignés, tout comme Manchester United. En effet, les Red Devils, en perte de vitesse depuis la fin de l’ère Sir Alex Ferguson, avaient besoin d’un joueur de ce calibre pour retrouver les sommets en Angleterre et en Europe. D’autant que le club mancunien, contrairement au Barça, avait les moyens de financer une telle opération. Alors pourquoi MU n’a pas bougé ? D’après The Athletic, la direction anglaise craignait le manque de professionnalisme du Brésilien, et la possible mauvaise influence sur ses compatriotes Andreas Pereira et Fred.

« Du côté d’Old Trafford, ils racontent une blague qui résume bien la pensée du club : "Si tu as un Brésilien, tu as un Brésilien. Ça va. Si tu as deux Brésiliens, tu as deux Brésiliens. Si tu en as trois, c’est une samba party", a raconté le journaliste Daniel Taylor. Dans le cas de Neymar, Manchester United pense qu’il aurait servi les caïpirinhas. » De quoi refroidir les Mancuniens, probablement conscients que la fragilité du Parisien n’est sans doute pas compatible avec l’intensité de la Premier League. Cela tombe bien, Neymar ne semblait pas vraiment chaud pour rejoindre le nord de l'Angleterre.